2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu
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2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu

Denizli'de sabah karşı çıkan yangında 2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu.

08.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:21
2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu

'de karşı çıkan yangında 2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu.


Edinilen bilgilere göre, olay, ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 65. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki 2 katlı metruk binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın 4 araç ve 9 personel ile söndürüldü.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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