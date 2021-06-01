2 katlı metruk bina 1 haftada 3 kez yandı
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2 katlı metruk bina 1 haftada 3 kez yandı

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | 3. Sayfa

2 katlı metruk bina 1 haftada 3 kez yandı Antalya'da iki katlı metruk binada 1 hafta içinde 3 kez yangın çıktı.

2 katlı metruk bina 1 haftada 3 kez yandı

ANTALYA - Antalya'da iki katlı metruk binada 1 hafta içinde 3 kez yangın çıktı. Mahalle sakinleri binanın yıkılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40 Sokak üzerindeki iki katlı bir metruk binada çıktı. Bir süredir kullanılmayan ve içinde çeşitli eşyaların bulunduğu binanın ikinci katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler kısa sürede büyüdü. Ekipler binanın içine kapıyı kırarak girdi.

Çevredeki vatandaşlara büyük panik yaşatan yangını itfaiye ekipleri diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinin tepkisini çeken binada 1 hafta içinde 3 kez yangın çıktığı öğrenildi.

2 katlı metruk bina 1 haftada 3 kez yandı
2 katlı metruk bina 1 haftada 3 kez yandı
2 katlı metruk bina 1 haftada 3 kez yandı
2 katlı metruk bina 1 haftada 3 kez yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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