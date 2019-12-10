2 KATLI KERPİÇ BİNA ÇÖKTÜ, 3 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA İDDİASI
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2 KATLI KERPİÇ BİNA ÇÖKTÜ, 3 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA İDDİASI

KONYA'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü.

10.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:38
2 KATLI KERPİÇ BİNA ÇÖKTÜ, 3 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA İDDİASI

KONYA'nın ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü. Enkaz altında 3 kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ve ekipleri kurtarma çalışmasına başladı. 

Olay, saat 09.20 sıralarında Karatay ilçesinde meydana geldi. 2 katlı kerpiç bina belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında 3 kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmasına başladı.

Görüntü DÖkümü 

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Olay yerinden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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Kaynak: DHA
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