2 katlı evin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 katlı evin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
2 katlı evin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, ilçe merkezi Hacı Yusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.G., isimli şahıs evinin içine dolan dumanı fark edince itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiple sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler baca ve çatısının bir kısmının yandığı binaya müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada büyük panik yaşandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karahisar, Yangın, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title