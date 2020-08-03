2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu 2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü Çıkan yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü

Çıkan yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Kışla Mahallesinde bulunan iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evin birinci katında oturan ev sakinleri, dumanları fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sokakların darlığı ve elektrik telleri nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman müdahalede zorlanırken yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, mahalle sakinleri endişeli bakışlarla çıkan yangını ve çalışmaları izlerken alevlere teslim olan evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA