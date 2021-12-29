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2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

2 katlı evde çıkan yangın korkuttu Kullanılmayan evde ki yangın kısa sürede söndürüldü Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu.

DÜZCE (İHA) - 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Kullanılmayan evde ki yangın kısa sürede söndürüldü

DÜZCE - Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu. Apartmanın 2. katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın ; Düzce Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre stadyum sokak üzerinde Kamil Zorlu Apartmanında saat 22.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler 2 katlı apartmanın 2. katındaki dairedeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yapılan çalışmalar ile kısa sürede söndürülen yangın sonrasında apartmanın 2. Katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

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