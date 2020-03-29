2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
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Zonguldak, 3. Sayfa

2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar köyünde iki katlı evde çıkan yangın korkuttu.

29.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:11
2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar köyünde iki katlı evde çıkan yangın korkuttu. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Osmanlar köyünde Muzaffer Acar'a ait evin ikinci katında çıktı. Büyüyen alevler ikinci katı ve çatı katını tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın sebebiyle vatandaşlar panik yaşadı. Baca temizliği yapıldığı sırada çıktığı tahmin edilen yangının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek kısa sürede yangına müdahale etti. Vatandaşlar ise yangını korku dolu gözlerle izledi. Yangın kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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