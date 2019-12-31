2 katlı ev alevlere teslim oldu

31.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:01

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir ev çıkan yangından kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgilere göre, Kurşunlu Mahallesi'nde Ahmet D'ye ait 2. katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri evde bulunanları dışarıya çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın neticesinde ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA