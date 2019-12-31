2 katlı ev alevlere teslim oldu
Haberler » 3. Sayfa » 2 katlı ev alevlere teslim oldu - Haberler

2 katlı ev alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir ev çıkan yangından kullanılamaz hale geldi.

31.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:11
2 katlı ev alevlere teslim oldu

'nın ilçesinde 2 katlı bir ev çıkan yangından kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre, Kurşunlu Mahallesi'nde Ahmet D'ye ait 2. katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri evde bulunanları dışarıya çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın neticesinde ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler