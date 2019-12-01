2 katlı ev alev alev yandı

01.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:55

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, kullanılmayan 2 katlı bina alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Arifiye Neviye Mahallesi'nde 2 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler alev alev yanan binayı görünce durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 6 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, mahalle sakinleri yangına binaya girerek içki içen kişilerin neden olmuş olabileceğini ileri sürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA