: 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

02.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:01

Fatih ilçesinde, 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehsuvarbey Mahallesi Kürkçü Kuyusu Sokağı'ndaki 2 katlı binanın bodrumunda bulunan kömürlükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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