2 katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu

16.09.2019 16:53

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu.



Edinilen bilgilere göre, Örnekevler Mahallesi Kemiklidere mevkiinde 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden alevler ve dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.



Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürülürken yangında evde bulunan eşyalar ve çatı katı kullanılmaz hale geldi.



Yangın sonrası olay yerine giden Sungurlu belediye Başkan vekili Ali Keçelioğlu ve Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Keçelioğlu ve Dağaşan yangınzede aileye geçmiş olsun dileklerini iletirken, Sungurlu belediyesi olarak yanlarında olduklarını söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA