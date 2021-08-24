2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Yangın, Alaplı ilçesine bağlı Canbazlı köyü Şahlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Aytaş'a ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören köylüler müdahale etmek istese de alevler bir anda evi sararken, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını engelledi. Yangının çıktığı mahallede yaşayan vatandaşlar da çalışmaları tedirgin gözlerle izledi. Yangın kontrol altına alınırken, yanan evde soğutma çalışması yapıldı. İki katlı ev küle dönerken, evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı