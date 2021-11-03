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2 katlı ahşap ev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

2 katlı ahşap ev alev alev yandı Yangında küle dönen evde 2 kişi dumandan etkilendi Bolu'da alev alev yanan 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

BOLU (İHA) - 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

Yangında küle dönen evde 2 kişi dumandan etkilendi

BOLU - Bolu'da alev alev yanan 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan hafif şekilde etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Küçükberk mahallesi 6. caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rafiye Çalışkan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler 2 katlı evi tamamen etkisi altına aldı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Karacasu Belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan Çalışkan'a ait 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumanlardan hafif şekilde etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

2 katlı ahşap ev alev alev yandı

2 katlı ahşap ev alev alev yandı

2 katlı ahşap ev alev alev yandı

2 katlı ahşap ev alev alev yandı

2 katlı ahşap ev alev alev yandı

2 katlı ahşap ev alev alev yandı

2 katlı ahşap ev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri
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