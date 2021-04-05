BOLU 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BOLU 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, içinde kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap ev alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, içinde kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap ev alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Hüsamettindere köyünde bulunan Alaaddin ve Belgin Hüseyinoğlu çiftine ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. İçinde kimsenin yaşamadığı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

BOLU 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI
BOLU 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI
BOLU 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI
BOLU 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI
BOLU 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI
BOLU 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI
BOLU 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BOLU 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:58:12. #1.15#
title