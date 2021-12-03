2 katlı 2 ev alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 katlı 2 ev alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
2 katlı 2 ev alev alev yandı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. 2 ev çıkan yangında alev alev yandı.

Saat 16.30 sıralarında ilçe merkezinde Müslüm Bektaş'a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğinde bulunan aynı kişiye ait 2 katlı diğer eve de sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı.


2 katlı 2 ev alev alev yandı

2 katlı 2 ev alev alev yandı

2 katlı 2 ev alev alev yandı

2 katlı 2 ev alev alev yandı

2 katlı 2 ev alev alev yandı

2 katlı 2 ev alev alev yandı

2 katlı 2 ev alev alev yandı

2 katlı 2 ev alev alev yandı

2 katlı 2 ev alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title