2 Kasım UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 2 Kasım Salı günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gece 4. grup maçlarının ilk maçları oynandı. Birçok sürpriz karşılaşma oldu. Peki 2 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...
Şampiyonlar ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni puan durumları nasıl?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 KASIM SALI GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI
Şampiyonlar Ligi 2 Kasım Salı tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.
- Malmö FF 0 - 1 Chelsea
- Wolfsburg 2 - 1 FC Red Bull Salzburg
- Atalanta 2 - 2 Man. United
- Dinamo Kiev 0 - 1 Barcelona
- Bayern Münih 5 - 2 Benfica
- Juventus 4 - 2 Zenit St Petersburg
- Sevilla 1 - 2 Lille OSC
- Villarreal 2 - 0 Young Boys
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