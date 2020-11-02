2 Kasım Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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2 Kasım Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

02.11.2020 13:44 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:48
2 Kasım Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

2 Kasım Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 2 Kasım Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

2 KASIM PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.11.2020 11:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 02.11.2020 10:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.11.2020 11:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Güvercintepe Mah,Başakşehir Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Kayaşehir Fsm 1000 Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılacaktır.

Başlama Tarihi : 02.11.2020 09:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 03.11.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.11.2020 09:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Mecidiye Mah,Cihannuma Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.11.2020 02:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Gökçeali Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 02.11.2020 11:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,İnönü Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.11.2020 09:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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