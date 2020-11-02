2 Kasım Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 2 Kasım Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? 2 Kasım MasterChef takımları belli oldu mu?

2 Kasım MasterChef'te hem yeni kurallar belirlendi hem de mavi takım kaptanı belirlendi. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te takımlar belli oldu mu? MasterChef Emir kimdir? MasterChef Serhat kimdir?