2 Kasım Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 2 Kasım Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?
2 Kasım Salı günü bugün Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 2 Kasım Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 2 Kasım Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 2 Kasım 2021 Salı Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...
MASTERCHEF BU HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi takım oyuncuları:
Pelin
Tahsin
Araz
Eren
Emre
Safanur
Kırmızı takım oyuncuları:
Dilara
Mert
Sergen
Azize
Burcu
Hasan
2 KASIM MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Yarışma halen devam ediyor. Birazdan kazanan takım açıklanacak.
Kazanan takımlar:
İçli köfteyi kazanan takım : Kırmızı Takım
Kayseri mantı kazanan takım : -