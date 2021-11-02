2 Kasım Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 2 Kasım Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 2 Kasım 2021 Salı Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi takım oyuncuları:

Pelin

Tahsin

Araz

Eren

Emre

Safanur

Kırmızı takım oyuncuları:

Dilara

Mert

Sergen

Azize

Burcu

Hasan

2 KASIM MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışma halen devam ediyor. Birazdan kazanan takım açıklanacak.

Kazanan takımlar:

İçli köfteyi kazanan takım : Kırmızı Takım

Kayseri mantı kazanan takım : -

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