2 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

02.11.2019 09:32

Ramil Guliyev, MS hastaları için İstanbul Maratonu'nda koşacak

Ramil Guliyev: Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak

"Hazırlıklara önümüzdeki haftadan itibaren Antalya'da başlayacağız""Kötü kulvar, benim koşmamı çok etkiledi""Hastalık benim için çok kötü oldu" Volkan Demirel: Kendi idolümü yaratmak istiyorum"Fenerbahçe kalesini erken bıraktığım için burukluk yaşamıyorum""Nasıl futbolda bir 'Volkan Demirel' karakteri çıkardıysam, antrenörlükte de bunu yapacağım""Şimdiki hedeflerim daha büyük""Türk futboluna ve Fenerbahçe camiasına antrenör olarak hizmet etmek istiyorum"Ömer Kaner: Elit bir kurs dönemi geçirdik"İnşallah sonu da iyi olacak" Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'ndan herkes memnun ayrılacak"Organizasyonları önemli gün ve haftalara denk getirmeye çalışıyoruz"Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: Bu olimpiyatların Çorum'da olmasından onur duydukSÜPER LİG15.00 İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği17.30 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir17.30 Trabzonspor - Göztepe20.00 Antalyaspor - BeşiktaşFENERBAHÇE11.30 Sarı lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.17.10 Sarı lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Kayseri'ye gidecek.18.00 Takımın kente varışıTFF BİRİNCİ LİG14.00 Hatayspor - Altay16.30 Ekol Göz Menemenspor - Cesar Grup Ümraniyespor16.30 Adanaspor - Boluspor19.00 Akhisarspor - Adana DemirsporBASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol15.15 Pınar Karşıyaka - Türk Telekom17.30 TOFAŞ - Galatasaray Doğa Sigorta20.00 OGM Ormanspor - Gaziantep BasketbolHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi15.15 OGM Ormanspor - Fenerbahçe Öznur Kablo16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Bellona Kayseri BasketbolVOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi15.00 PTT - Beşiktaş15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta16.00 Türk Hava Yolları - Karayolları17.30 VakıfBank - Beylikdüzü Voleybol İhtisas19.30 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe OpetYELKEN12.00 Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.Yarışta, 200'ün üzerinde yelkenli tekne mücadele edecek. Takımların Beşiktaş ve Sarıyer arasında yelken açacağı yarış, Çırağan Sarayı'nda saat 12.00'de start alarak, Anadolu Hisarı, Bebek, Anadolu Hisarı şamandıraları dönüldükten sonra yine Çırağan Sarayı'nda son bulacak. Lisans şartı aranmayan ve her yelkenli teknenin katılabileceği gezi sınıfı parkuru ise Sarıyer'den başlayacak ve Çırağan Sarayı'nda tamamlanacak.BOCCEMersin'de düzenlenen Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası başlıyor.AVRUPA LİGLERİ17.00 Roma - Napoli (Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder - M.Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)17.30 Borussia Dortmund - Wolfsburg (Yunus Mallı)17.30 Bayer Leverkusen - M'gladbach (M.Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)17.30 Werder Bremen - Freiburg (Ömer Toprak, Nuri Şahin)18.00 Arsenal - Wolverhampton (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)19.00 Sturm Graz - Wolfsberger (M.Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)19.30 Marsilya - Lille (Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)21.45 Sparta Rotterdam - PSV (Halil İbrahim Dervişoğlu)22.00 Nimes - Rennes (Metehan Güçlü)22.00 Royal Mouscron - Antwerp (Sinan Bolat)22.30 Club Brugge - Kortrijk (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)22.45 Torino - Juventus (Merih Demiral)

23.00 Real Madrid - Real Betis (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)

Kaynak: DHA