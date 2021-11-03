2 Kasım 2021 Haberleri
2 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
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- Hollanda'da salgında eskiye döndü, maske ve mesafe kuralı geri geldi
- Sporting maçı öncesi Ahmet Nur Çebi ateş püskürdü! Cüneyt Çakır ve Galatasaray'a büyük tepki
- Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirine girdi
- Chelsea sürprize izin vermedi! Malmö, Şampiyonlar Ligi defterini kapadı
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- Aziz Yıldırım'ı hiç böyle görmediniz! Doğum gününde çılgınca eğlenip, şarkı söyledi
- CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Erdoğan'a yönelik sözlerine sert çıktı: Hadi oradan hoşt
- Gaziantep maçının ardından Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal konuşma: Bugünlere sayende geldim babam
- İmamoğlu, 'Metroda internet var' yayını yaparken bağlantı koptu
- Hastaneden taburcu edilip evine gönderilen 1.5 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
- İtalyan basınından dikkat çeken G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı
- Facebook'tan yeni atak! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri silinecek
- Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi
- Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için S-400 muafiyeti istiyor
- FIFA'nın itibarını yerlere düşürecek iddianame! Platini ve Blatter'in karışmadığı suç yok
- İcrayla çocuk teslimi düzenlemesi kaldırılıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
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- AK Parti'li Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Kaybettiği 11 seçimde de aynısını söylüyor
- Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı! Milli yüzücü, Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi
- Azerbaycan'dan sürpriz teknik direktör hamlesi! Milli takımı Okan Buruk'a emanet edecekler
- Ara sokaktan hatalı çıkıp motosiklete çarpan sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı
- Kötü koku ihbarına gelen polis, ofiste cansız beden buldu
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan doğal gaza gelen büyük zamla ilgili açıklama: Tekrar masaya yatıracağız
- Türkiye Gençlik Birliği, Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi
- Timsahların korkulu rüyası kadın! Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşlayıp sonra sos dökerek yedi
- Christophe Galtier, Türk futbolcu operasyonunu başlattı! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçildi
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- Son Dakika! 'Biontech'te 3. doza gerek yok' diyen Bakan Koca, fikir değiştirdi: Gündeme alacağız
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- Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı
- Tacize uğrayan 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü
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