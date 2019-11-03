2 Kasım 2019 Haberleri
2 Kasım 2019 Manşet Haberleri.
03.11.2019 00:18
- İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi
- Yavru gergedan, annesini tedavi etmek isteyen veterinerlerden böyle korudu
- Annesini kaybedip maça çıktı! 90 dakika sonunda gözyaşlarını tutamadı
- Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Kadıköy uyarısı!
- Loris Karius'un performansı, Beşiktaşlıları mest etti!
- Milyoner'de ilk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu
- Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu
- Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma: 2 yaralı
- Beşiktaş 3 maç sonra gol yedi!
- Beşiktaş 195 gün sonra deplasmanda kazandı!
- Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu
- Pilottan skandal hareket! Sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti
- Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan 2 değişiklik!
- Hanife Gürdal, takipçilerinin 'Sanayide mi işe başladınız?' sorusuna sinirlendi: Bir tek akıllı sizsiniz!
- Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son
- 90+4'te Sadio Mane'den hayat öpücüğü!
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi
- Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım: En güzelini almışım koluma, boğazın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor
- Bakan Soylu'dan ABD ve AB'ye zor soru: O gelen paralar nereye gidiyordu?
- Kayıp yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu
- Davutoğlu cephesinden siyasi kulisleri hareketlendirecek sözler: 12-13 milletvekili bizimle görüşüyor
- Trabzonspor, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu!
- Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor
- Eintracht Frankfurt, Bayern Münih'e gol yağdırdı!
- Mert'in kırmızı gördüğü maçta Roma, Napoli'yi 2-1 yendi
- Alanyaspor ile Başakşehir yenişemedi!
- Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?
- 3 kaçak göçmeni İtalya vaadi ile kandırıp Büyükada'ya gönderdiler
- İzmir'de su borusu patladı, körfezin rengi kahverengiye döndü
- Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti!
- Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar
- Son dakika: MSB: Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile görüşmeler tamamlandı
- Macron'dan Bulgaristan'ı kızdıran açıklama! Fransa'ya protesto notası gönderildi
- İmamoğlu ile küçük çocuk arasında güldüren diyalog: Büyüyünce sana oy vereceğim
- Göğüslerini açtığı için statlardan men edilen Julia Rose yine göğsünü gösterdi!
- İmaj değiştiren Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı son fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
- Müzik dinleyen oğlunu pompalı tüfekle katleden cani babaya müebbet hapis cezası verildi
- ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Petrolü elimizde tutacağız, petrolü seviyorum
- Fenerbahçe'de Kruse ve Rami, Kayserispor maçında yok!
- Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu planı belli oldu: Bekleyelim