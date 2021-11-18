2 kardeşin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Viranşehir ilçesi Karakuzu Mahallesi'nde 9 Kasım'da meydana geldi. 2 akraba aile arasında ahır yapma yeri nedeniyle çıkan kavgada Ali ile Abit Kaya kardeşler hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 6 kişinin tutuklandığı kavga cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine taşlarla saldırması, jandarma ekiplerinin havaya ateş açması ile yaralıların yerde yatması yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet