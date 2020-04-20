2 kardeşin kanlı oyununu sosyal mesafe tanımadan izlediler 2 kardeşin kanlı oyununu sosyal mesafe tanımadan izlediler Psikolojik sorunları olan 2 kardeş kendine zarar verdi,vatandaşlar izledi Polis iki kardeşi ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti Antalya'nın Alanya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ağabey-kardeş kendilerine...

2 kardeşin kanlı oyununu sosyal mesafe tanımadan izlediler

Psikolojik sorunları olan 2 kardeş kendine zarar verdi,vatandaşlar izledi

Polis iki kardeşi ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ağabey-kardeş kendilerine jiletle zarar verdi. Polisin uzun uğraş sonrası ikna olan 2 kardeş jiletleri bırakırken, bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayarak olan biteni şaşkın gözlerle izledi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki Hükümet Meydanı Atatürk Anıtı önünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ağabey Salih G. ve kardeşi Hüseyin G. alkol aldıktan sonra anıt önüne gelerek çığlık attı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren ağabey-kardeş yanlarında getirdikleri jiletle kendilerini yaralamaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Hüseyin G. ve Salih G.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada 2 kardeşin kendi arasında da zaman zaman tartışma yaşandı.

Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Sosyal mesafenin hiçe sayan bazı vatandaşlar ise olan biteni şaşkın gözlerle izledi. Birçok kişide ise maske olmadığı gözlemlendi. Bir süre sonra polisin çabasıyla ikna edilen Hüseyin G. ve Salih G., teslim oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden jilet kesikleriyle yaralanan Hüseyin G. ve Salih G.'ye ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yapılan tedavilerin ardından Hüseyin G. ve Salih G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA