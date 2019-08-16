2 kardeşin cinayet zanlısı tutuklandı

16.08.2019 15:31

alacak yüzünden çıkan kavgada S.İ. ve İ.İ. kardeşleri tabancayla vurarak, yaralayan Erkan Erdoğdu, mahkemece tutuklandı.

İlçe merkezindeki Aytimur Küçükler Meydanı'ndaki kahvede oturan ve inşaat işiyle uğraşan S.İ., A.İ. ve İ.İ. ile 3 kardeşten borç olarak verdiği parayı almak isteyen Erkan Erdoğdu arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Erdoğdu, bu sırada tabancasını çıkarıp, kardeşlere doğru ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan S.İ. ve İ.İ., yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri ambulansla Bayram Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kardeş, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı kardeşler S.İ. ve İ.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan Erdoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erkan Erdoğdu, ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA