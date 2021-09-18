2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu - Haberler
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2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde, 2 kardeşin bitişik evlerinde çıkan yangında kışlık erzak ve 3 ton saman kül olurken, çatılar kullanılamaz hale geldi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde, 2 kardeşin bitişik evlerinde çıkan yangında kışlık erzak ve 3 ton saman kül olurken, çatılar kullanılamaz hale geldi.

Genç ilçesine bağlı Yayla köyü Doğrular mezrasında, saat 14.00 sıralarında, Ahmet ve Rıfat Olğun kardeşlere ait olan bitişik 2 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mezra sakinlerinin ihbarı ile bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 2 kardeşin kış öncesi çatıda stokladığı kışlık erzak ve 3 ton saman yanarken, çatılar da kullanılamaz hale geldi. İtfaiyeciler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.


2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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