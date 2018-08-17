2 Kardeşi Tüfekle Yaralayan Büfeci Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada pompalı tüfekle 2 kardeşi yaralayan büfe sahibi adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat K. ve Engin K. isimli 2 kardeş ile iddiaya göre borç meselesi yüzünden kavga eden Fatih Ç., pompalı tüfekle kardeşlere ateş açtı. Saçmalara hedef olan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nihat K. ile kardeşi Engin K., olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Fatih Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN