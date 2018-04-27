2 Kardeşe "Kapkaç" Tutuklaması

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kişinin bankadan çektiği parasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hayri Danacı'nın, Tuzla Mahallesi'ndeki bir bankadan çektiği 34 bin 450 lirasının motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen Sefa İ. (29) ile Hasan İ. (28) kardeşler, ilçe merkezindeki evlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.