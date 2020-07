2 kardeş, yuvaya verilen 4 kardeşin ailesi oldu KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Hüseyin Akkuş 7 yıl önce Medine (13) ve Gülistan Ç.'nin (11), ağabeyi Ökkeş Akkuş da Serkan (16) ve Fadime Ç.'nin (15) koruyucu ailesi oldu.

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Hüseyin Akkuş 7 yıl önce Medine (13) ve Gülistan Ç.'nin (11), ağabeyi Ökkeş Akkuş da Serkan (16) ve Fadime Ç.'nin (15) koruyucu ailesi oldu. Çocuklar 18 yaşına geldiğinde koruyucu ailelerin yanından ayrılma hakkına sahip ancak hem çocuklar hem de aileler, "Biz bir aileyiz. Birbirimizi asla bırakmayız" dedi.

Bir tekstil fabrikasında çalışan Hüseyin Akkuş, hayatını Ayşegül Akkuş ile birleştirdi. Feyza Nur (19) ve Mücahit (16) isminde 2 çocuğu olan Hüseyin Akkuş, 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başlatılan korunmaya muhtaç çocuklar için koruyucu aile seferberliğine katılmaya karar verdi.

'AĞABEY, KARDEŞLERİ AYIRMAYALIM'Akkuş, eşi ve çocuklarının da destek vermesi üzerine Kahramanmaraş Çocuk Yuvası'nın kapısını çaldı. O zaman 6 ve 4 yaşında olan Medine ile kardeşi Gülistan'ı görür görmez kanı ısınan Akkuş ailesi, 2 kardeşin koruyucu ailesi oldu.Bir süre önce anneleri trafik kazasında ölen ve babaları tarafından da yuvaya bırakılan Medine ve Gülistan Ç.'nin Serkan ve Fadime isminde 2 kardeşinin daha yuvada, bir kardeşinin de başka bir koruyucu ailenin yanında olduğunu öğrenen Hüseyin Akkuş, apartman görevlisi ağabeyi Ökkeş Akkuş ile görüşerek, "Ağabey kardeşleri ayırmayalım. Diğer 2 kardeşi de sen alırsan, biz birbirimize gelip gittikçe onlar da birbirlerini görmüş olurlar" dedi. Kardeşinin önerisini kabul eden Ökkeş Akkuş da Serkan ve Fadime Ç.'nin koruyucu ailesi oldu.'ÖLENE KADAR ONLARA BAKACAĞIM'Aradan geçen 7 yılda çocuklarla yanlarındaki kaldıkları aileler arasında koruyucu aile ilişkisi yerini anne-baba sevgisine bıraktı. Çocuklar, 'anne-baba' diye sevdikleri koruyucu ailelerden Hüseyin Akkuş, anne ve babasını kaybettikten sonra kendini boşlukta hissettiğini ve çok zor şartlarda büyüdüğünü söyledi. Akkuş, "Bu nedenle evlenmeden önce düşünüyordum ve çok istiyordum bir çocuk büyütmeyi. Eşimle de görüştüm 'İllaki benim bir çocuk büyütmem gerekiyor. Benim çektiğim acıları onlar çekmesin' dedim. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım'ın başlattığı gönül elçisi projesini duyunca yuvaya müracaat ettik. Bunlar küçük yaştaydı ve orada el ele tutuştuklarını görünce ikisini bir almak istedim. Alıp eve gelirken 'anne- baba' deyince çok mutlu oldum. Ağabeyim ve yengeme de '5 kardeşlermiş ve yuvada 2 kardeşi daha varmış bunları ayırmayalım. Biz birbirimize sık gidip geliyoruz. Diğer 2 kardeşi de sen al' dedim. Onlar da kabul etti ve 4'ü bir araya gelip sarıldıklarında anne-babamı görmüş gibi oluyorum. Onlarla çok mutluyuz ve ayrılmak da istemiyoruz. Elimden geldiği kadar da aldığım çocuklara ölene kadar bakacağım" diye konuştu.'KAN BAĞI OLMASI GEREKMİYOR ANNE-BABA OLMAK İÇİN'Hüseyin Akkuş'un eşi Ayşegül Akkuş da Medine ve Gülistan ile çok mutlu olduklarını belirterek, "Bir oğlum bir kızım vardı, Allah'ım 2 tane daha kız evladı verdi. 7 yıldır koruyucu ailelik yapıyoruz ve kendi çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Küçük yaşta aldım ve 'Anne-baba' demesi her şeye değiyor. Herkse de tavsiye ederim. Çocuklarla aramız da çok güzel ve illa kan bağı olması gerekmiyor anne-baba olmak için. 18 yaşına geldiklerinde ayrılma hakları var ama ben ayrılmak istemiyorum. Onlar kalmak istedikten sonra sonuna kadar arkalarında olacağım ve okutur, evlendirip gelin edene kadar yanlarında olurum" dedi.'ÇOK MUTLUYUZ, AYRILMAK İSTEMİYORUZ'Hatice, Zülfinaz, Elif, Güllü ve Ömer isminde 5 çocukları olan Ökkeş Akkuş ve Meliha Akkuş da Serkan ve Fadime Ç.'nin koruyucu ailesi. 7 yıldır 2 kardeşe anne-babalık yapan Akkuş çifti mutlu bir aile hayatları olduğunu söyledi. Kardeşi Hüseyin'in önerisi üzerine Serkan ve Fadime'yi yanlarına aldıklarını belirten Ökkeş Akkuş şunları söyledi: "Kardeşim 'Ağabey 2 kardeşi daha var onları da sen al' dedi bana. Biz de müracaat ettik ve onayladılar, 2 çocuğu da biz aldık. Çok mutluyuz, kardeşimin yanına gidip gelince onlar da kardeşleriyle görüşüyorlar. Çocuklarımız birbirlerini göremezse duramaz. Oğlum Ömer ile Serkan arasında hiçbir fark yok. 7 yıldır yanımdalar ve çocukları verirken yetkililer '18 yaşına kadar sizdeler. 18 yaşından sonra kendileri isterlerse sizlerle kalmaya devam edebilir' dediler. Biz ayrılmak istemiyoruz ve eğer onlar da kalırsa diğer her ikisine de bakmaya devam eder, her ikisini de evlendiririm."'ÖZ EVLATLARIMIZDAN FARKI YOK'Meliha Akkuş da 4 kızını evlendirdiğini, 7 yıl önce evine gelen Fadime'nin de 5'inci kızı olduğunu söyledi. Fadime'yi evlendireceği günün hayalini kurduğunu belirten Meliha Akkuş, "7 yıldır beraberiz. Aldıklarım da her ikisi de küçüktü. 7 yıldır bakıp büyüttük ve mutluyum. Çocuklar da çok mutlu ve çok iyi anlaşıyorlar. İnanın kız, benim oğlumu öz ağabeyinden daha çok seviyor diyebilirim. Benim ailemi benden daha iyi sahiplenir. Amcalarını, teyzelerini, ablalarını bizden daha iyi sahiplenirler ve birbirlerini bir gün görmezse duramazlar. 18 yaşına geldiklerinde de ayrılmayacağız onlarda. 4 kızımı nasıl gelin ettiysem Fadime'yi gelin eder, kendi oğlumu nasıl evlendireceksem Serkan'ı da evlendirir, yuvasını kurarım. Her ikisi de kendi evladımız ve öz evlatlarımızdan hiçbir farkı da yok, ayrım da yok" diye konuştu.'AYRILMAK İSTEMİYORUZ'Annelerini 7 yıl önce, babalarını da geçen Mayıs ayında kaybeden 4 kardeş ise, koruyucu ailelerinden çok memnun. Serkan, Fadime, Medine ve Gülistan, yanlarında kaldıkları kişilerin anne ve babaları, çocuklarının ise kendi kardeşleri olduğunu belirtirken, hem aileler hem de kardeşler, "Biz bir aileyiz. Birbirimizi asla bırakmayız" dedi.Kardeşlerin en büyüğü olan Serkan Ç., Meliha ve Ökkeş Akkuş çiftinin hem kendisine hem de kardeşine çok iyi davranıp anne-babalık yaptığını belirterek, "Ben de kardeşim de çok mutluyuz. Anne-babamız ve kardeşlerimizle mutlu bir hayatımız var onlardan ayrılmayı düşünmüyoruz" dedi.'BÜYÜDÜĞÜMDE BEN DE ONLARI MUTLU EDECEĞİM'Fadime Ç. de, Meliha ve Ökkeş Akkuş ailesinin evine geldiği ilk günü hatırladığını ve 7 yılda çok şey değiştiğini söyledi. Fadime Ç., "Öğrenmek istediklerimi öğrendim ve şu an çok mutluyum. Kardeşlerimizle de aramız çok güzel, mükemmel diyebilirim, öz kardeş gibiyiz ve ayrılmak bile istemiyoruz. Zaten ayrılmayacağız ve buna da hiç kimsenin gücü yetmez ayırmaya. Büyüdüğümde memur olup arabamı alacağım ve annemlere şimdiki bana yaşattıkları mutluluğu yaşatacağım. Şimdi onları belki istemeden üzebiliyorum ama onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.'BİZE SEVGİ DOLU YAKLAŞIYORLAR'Ayşegül ve Hüseyin Akkuş'un koruyucu ailelik yaptığı kardeşlerden Gülistan Ç. de ablası Medine ile çok mutlu olduklarını söyledi. Gülistan Ç, "Bu eve geldiğim günü hatırlamıyorum ama bu ailede mutlu ve mesut büyüdüm. Şu an tek hatırladığım büyürken yaşadığım mutlu günler. 7 yıldır bu evdeyim ve annem-babam bize sevgi dolu yaklaşıyor, birlikte çok mutluyuz. Hiç ayrılmak istemiyoruz" dedi.'İYİKİ BU EVE GELMİŞİM'Medine Ç. de 7 yılda çok şeyin değiştiğini belirterek, "Bazen kendi kendime 'Keşke annemle babam ölmeseydi' diyorum ama bir yanda da 'İyi ki bu eve gelmişim' diyor ve çok mutlu oluyorum. Ben bu ailede mutluyum, mesudum. Kardeşlerimizle de aramız çok iyi ve her istediğimiz yere onlarla beraber gidiyoruz, yalnız gidemiyoruz" diye konuştu.'1 İSTERKEN 2 KIZ KARDEŞİM OLDU'

Ayşegül ve Hüseyin Akkuş'un kızı Feyza Nur Akkuş ise Medine ve Gülistan ile çok iyi anlaştıklarını söyledi. Feyza Nur Akkuş, "Her zaman bir kız kardeşim olsun istemişimdir. Babamla annem bunu söylediklerinde 'Olur. Bir kız kardeşimiz olsun' demiştim. 1 erkek kardeşim vardı zaten 2 de kız kardeşe sahip oldum. Özden bir farkları yok, öz kız kardeş gibiyiz, sürekli beraberiz" dedi.

Kaynak: DHA