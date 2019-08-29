2 kardeş, kazanın ardından sürücü ve hamile eşine saldırdı (2)

29.08.2019 19:56

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Karaman'da çarptıkları otomobilin sürücüsü Ali Kartop'u sopayla döven, hamile eşi Hatice Kartop'u, tabancayla elinden yaralayan T.Ş. (19) ve M.Ş, (16) yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ş. tutuklandı, T.Ş. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Kaynak: DHA