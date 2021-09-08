2 KARDEŞ ENGELLİLER İÇİN 26 BİN KAPAK TOPLADI

ELAZIĞ'da yaşayan Elif Berra ve Kayra Efe Tilgen kardeşler, televizyonda gördükleri mavi kapak kampanyasına destek için bir yılda 26 bin kapak topladı.

ELAZIĞ'da yaşayan Elif Berra ve Kayra Efe Tilgen kardeşler, televizyonda gördükleri mavi kapak kampanyasına destek için bir yılda 26 bin kapak topladı.

Elazığ'da yaşayan Hasan ve Eşe Tilgen çiftinin çocukları Elif Berra (13) ve Kayra Efe (9) kardeşler, bir yıl önce televizyonda gördükleri mavi kapak kampanyasına destek olmak istedi. Aileden izin almak isteyen kardeşlere baba Hasan Tilgen, moral vermek için ' Siz bunu yapın, ben de sizi Cumhurbaşkanına kadar götürürüm' dedi. Bunun üzerine kardeşler Elazığ'da ve tatile gitikleri Mersin'de bir yıl boyunca toplam 26 bin kapak topladı. Toplanan kapaklar ise Elazığ Omurilik Felçlileri Derneği'ne teslim edilerek engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alımında kullanılacak.

Elif Berra Tilgen, 1 yıl önce kardeşiyle televizyon izlerken mavi kapak toplayarak engelli bireyler için tekerlekli sandalye alınabildiğini öğrendiklerini belirterek, Biz bunu öğrenir öğrenmez izin almak için babamın yanına koştuk. Fakat babam izin vermedi. 20-30 kapakla değil 5-10 bin kapakla olabileceğini söyledi. Biz bunu duymamıza rağmen yine de ısrar ettik. En sonunda babamı bunalttığımız için 'Cumhurbaşkanına kadar götürürüm sizi' demişti. Bunu duyunca Mersin'de sahilde bile kapak toplamaya başladık. Biz sözümüzü tuttuk, şimdi babamın bize karşı sözünü tutmasını bekliyoruz dedi.

Babası Hasan Tilgen, Çocuklarımızla 1 yıl önce televizyon izlerken mavi kapakların engellilere tekerlekli sandalye olarak geri döneceğini görünce eşim ve benden izin almaya çalıştılar. 2-3 bin kapakla olmayacak bir proje olduğu için pek yanaşmadık, pandemi döneminde zor toplanacağını düşündük. Çocuklar da ısrar edince moral motivasyon için 'bunları yaparsanız sizi Cumhurbaşkanına kadar çıkaracağım, söz' demiştim. 1 yıl boyunca gerek Elazığ'da gerek Mersin'de sahilde dahi canla başla kapakları toplamaya başarılar. Ummadığımız bir rakam çıktı, yaklaşık 26 bin kapak. İnşallah sahibini bulur, bu bizi daha çok mutlu edecek. Çocuklarımızla gurur duyuyorumdedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı