Kocaeli'de 2 Kardeş Akrabaları Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 kardeş tartıştıkları akrabaları tarafından evlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

KARDEŞLERİN ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak'ta meydana geldi. Erdal Karadaş (44) ve kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile Hüseyin Karadaş (43) arasında evlerinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAĞINI ÇIKARIP 2 KARDEŞİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Karadaş bıçağını çıkartarak 2 kardeşe saldırdı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı.

BIÇAKLAYAN AKRABA HER YERDE ARANIYOR

Kavgada hayatını kaybeden kardeşlerden Ruşen Karadaş'ın eşinin dayısı olduğu ileri sürülen cinayet zanlısı Hüseyin Karadaş olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri Hüseyin Karadaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.