Antalya'da bu yıl ikincisini düzenlenen "2. Kaleiçi Old Town Festivali" kapsamında gerçekleştirilen "Rusya Dostluk Günü" etkinliğinde, 2 metre uzunluğundaki matruşkaya aralarında Rusların da bulunduğu turistler ve vatandaşlar el izlerini bıraktı.



Muratpaşa Belediyesince yapılan festivalin üçüncü gününde tarihi Üç Kapılar mevkisinde Rusya Dostluk ve Kültür Derneği işbirliğiyle "Rusya Dostluk Günü" etkinliği düzenlendi.



Etkinlikte kent sakinleriyle aralarında Rusların da bulunduğu değişik ülkelerden gelen yabancı turistler ellerini renkli boyalara batırıp 2 metre uzunluğundaki matruşa üzerinde rengarenk el izleri oluşturdu.



Büyük matruşka bebeğin, Rusya'nın onur konuğu ülke olarak katılacağı bir sonraki festivale kadar sergileneceği belirtildi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya'yı kapsayan geniş bir coğrafyanın adının antik çağlarda Pamfilya olduğuna işaret etti.



Pamfilya'nın, "Çok farklı kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı yer" anlamına geldiğini vurgulayan Uysal, "O ruhu devam ettiriyoruz, devam ettirmekte de kararlıyız." dedi.



Antalya'da kendilerini yeni bir yaşam kurmuş Ruslarla komşuluk etmekten son derece mutlu olduklarını da dile getiren Uysal, 3. Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu ülkesinin Rusya olacağını kaydetti.



Stantların kurulduğu, Rus çocuklarını birbirinden renkli gösterilerini sunduğu Rusya Dostluk Günü'ne katılanlar eğlenceli zaman geçirdi.