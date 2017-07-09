Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen 2. Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında "Yıldızlı Geceler" etkinliği gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hıdırlık Kulesi miradorunda gerçekleşen etkinlikte yerli ve yabancı şarkıları kanun, darbuka, klarnet, keman gibi sazlarla alaturka tarzda yorumlayan Dolapdere Big Gang konser verdi.



Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin türkülerle başlayan konseri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ve oğlu Efe'yle izledi.



Vatandaşların da ilgi gösterdiği konser, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.