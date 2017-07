Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2. Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında farklı ülkelerden gelen heyetleri kabul etti.



Vali Karaloğlu, İtalya, Bosna Hersek, Küba, Makedonya, Kıbrıs, Kosova başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen ve aralarında, Büyükelçi, konsolos, belediye başkanları, meclis üyeleri ve dernek başkanları da bulunduğu heyetlerle makamında bir süre sohbet etti.



Muratpaşa Belediyesince bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Kaleiçi Old Town Festivali"nin kentin tanıtımı açısından önemli olduğuna vurgu yapan Karaloğlu, "En önemli sektörümüz turizm ve bu şehri her sene yaklaşık 12 milyon misafirimiz ziyaret ediyor. Antalya, dünyaya açık bir şehir. Kaleiçi'de çok önemli bir değer." dedi.



Antalya'nın dünyaya açık olan yönünün festivalle biraz daha gelişeceğini ifade eden Karaloğlu, festivalde oluşturulacak yeni ilişkilerin alışverişlerin bundan sonraki sürecin iyi yönetilmesine vesile olacağını aktardı.



"Lüks oteller grubu, Küba'ya yatırım yapacak"



Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals da Küba ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu söyledi.



Özellikle turizm alanında projeler geliştirilebileceğini anlatan Casals, şöyle konuştu:



"Gerçekten çok özendim, Antalya'nın yılda 12 milyon turist aldığını duymak güzel. Bütün Küba'da 4 milyon turist ağırlayabiliyoruz. Turizm üzerine Antalya-Küba arasında önemli ilişkiler var. Kısa süre içerisinde Antalya'dan lüks oteller grubu, Küba'ya yatırım yapacak, oteller kuracak. O zaman küçük bir Antalya'yı Küba'ya taşımış olacağız."



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise festivallerin güzelliklere vesile olduğuna işaret ederek Kaleiçi Old Town Festivali ile belli bir kültür alışkanlığının oluşmaya başladığını kaydetti.



Ziyarette, Vali Karaloğlu ile heyettekiler karşılıkla hediye alışverişinde bulundu.