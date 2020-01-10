2 kadının öldüğü AVM'de kahreden detay

10.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:58

Amasya'da çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kadının çalıştığı AVM'nin yangın merdiveninin iptal edildiği ileri sürüldü.



Merzifon ilçesinde geçen akşam bir AVM'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Dumandan etkilenen 4 kişi de yoğun hastaneye kaldırılmıştı. İlçenin Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki bir mağazada çıkan yangında sığındıkları mutfak kısmında mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27) hayatını kaybetmişti. AVM içerisinde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye tarafından dışarı çıkarılarak kurtarılmıştı.



Yangının ardından AVM yanında bulunan ve olaya şahitlik eden esnaflar, AVM'nin daha önceden tıp merkezi olduğunu ve AVM olduktan sonra yangın merdivenin iptal edilerek branda gibi bir şeyle kapatıldığını söyledi.



"Yangında kalanlar, 'yardım edin' diye bağırıyorlardı



Olaya tanıklık eden taksici esnaflar, "Olay anında AVM önü bayağı kalabalıktı. Binanın dış cephesi kapalı olduğu için yangın merdivenini de kullanamamışlar. Onun dahilinde içeride mahsur kalıyorlar. Dumanın etkisiyle de zehirlenerek 2 kişi hayatını kaybediyor. Siyah dumanları gördük. İtfaiye olaya müdahale ediyordu. Yukarda kalanlar, 'yardım edin' diye bağırıyorlardı. Burası eski bir tıp merkeziydi. O yüzden buranın yangın merdiveni dahil bütün sistemleri vardı. Bina AVM'ye dönünce her şeyi değişti, farklı bir sistem yapıldı. Yangın merdiveni de faaliyete değilmiş. Burası 3-4 yıldır AVM olarak kullanılıyor" dedi.



Yangında hayatını kaybeden Derya Kuşbudu ve Çağlayan Yağmur Köse'nin cenazesi aynı camiden kaldırılacak. - AMASYA

Kaynak: İHA