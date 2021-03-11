2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında

11.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:13
2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında

BURSA'da bir markette alışveriş yapan 2 kadın arasında çıkan kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da bir markette alışveriş yapan 2 kadın arasında çıkan kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Darp raporu alan kadınlar  birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kavga, dün Osmangazi ilçesindeki bir markette yaşandı. Markete alışveriş için gelen 2 kadın, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsimleri öğrenilemeyen kadınların kavgasını, market çalışanları ile diğer müşteriler ayırdı. Kadınlar, hastaneden darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Kavga anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında
2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında
2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında
2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında
2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında
2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında
2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Caner Erkin Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:13:54. #1.14#
title