2 Kadın, Turistin Cüzdanını Çaldı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir turistin cüzdanını çalan 2 kadın suçüstü yakalandı.

Olay, Midyat ilçesinin Dörtyol Gümüşçüler Çarşısı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çarşıyı gezen bir turisti takip eden 2 şüpheli kadın, turistin dalgınlığından yararlanarak çantasından cüzdanını aldı. Asayiş Büro ekiplerince suçüstü yakalanan A.G. ve F.G.'nin üzerinden 3 bin lira, kapı açmaya yarayan aparatlar ve çok sayıda değişik renklerde elbise çıktı.

Hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kadın, gözaltına alınarak karakola götürüldü. - MARDİN