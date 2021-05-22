2 kadın günde 1 ton manda yoğurdu işliyor
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2 kadın günde 1 ton manda yoğurdu işliyor

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Haberler | Güncel

2 kadın günde 1 ton manda yoğurdu işliyor Kayseri'nin Hacılar ilçesinde iki kadın, günde 1 ton manda sütü işleyerek yoğurt, peynir ve kaymak üretiyor.

2 kadın günde 1 ton manda yoğurdu işliyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde iki kadın, günde 1 ton manda sütü işleyerek yoğurt, peynir ve kaymak üretiyor.

İlçede bulunan Kayseri İli Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği İktisadi İşletmesi'nde görevli iki kadın, her gün 1 ton manda sütü işleyerek yoğurt, kaymak ve peynir üreterek vatandaşa sunuyor. Vatandaşların sağlıklı yoğurt tüketebilmesi için tesisleri kurduğunu ifade eden Esra Durgut; "Günlük 1 ton manda sütü işliyoruz. Develi'den, Saraycık'tan, Hürmetçi Köyü'nden yaklaşık 1 ton sütümüz geliyor. Günlük olaraktan sade saf manda yoğurdu, karışık inek yoğurdu, manda kaymağı ve salamur şeklinde çalışıyoruz. Günlük kapasitemiz 1 ton. Ürettiğimiz ürünlerimiz günlük tüketiliyor. Bir sonraki gün yoğurdumuzu mayalayıp, dinlendiriyoruz. Kapaklar kapatılıyor. Kayseri içerisinde Mimarsinan pazarında, marketlerde bir tonda ürünümüzü tüketiyoruz" şeklinde konuştu.

"Manda yoğurdunun birçok faydası var"

Manda yoğurdunun antibiyotik etkisi olduğunu, yüksek enerji sağladığını, sindirim sistemini düzenlediğini, kalp sağlığına iyi geldiğini, kanserden koruduğunu ve et kadar besleyici özelliği bulunduğunu aktaran Durgut; "Manda sütümüz kalsiyum açısından çok faydalı ve yoğun bir kıvama aittir. Çok lezzetli bir yoğurttur. Sindirimi kolaylaştırır. Kemiklerimiz için faydalıdır. Birçok faydası vardır. Manda yoğurdu önceden biliniyor. Biz burada hijyenin bol olduğu bir ortamda, güzel şartlarda üretimimizi sağlamak için insanların daha sağlıklı yoğurtlar tüketebilmesi için kurduk bu tesisimizi. Güzel bir şekilde tüketiliyor. Kayseri Valiliği, tarım müdürlüğü ve Hacılar Belediyesi tarafından desteklenmiş olup, Kayseri Manda Yetiştiriciler Birliği tarafından devam ettiriliyor. 2 tane bayan arkadaşım var. Onlarla birlikte günlük 1 ton sütümüzü işliyoruz" ifadelerini kullandı.

2 kadın günde 1 ton manda yoğurdu işliyor
2 kadın günde 1 ton manda yoğurdu işliyor
2 kadın günde 1 ton manda yoğurdu işliyor
2 kadın günde 1 ton manda yoğurdu işliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut

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