2. Kademe Antrenörlük kursu gerçekleştirildi
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2. Kademe Antrenörlük kursu gerçekleştirildi

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2. Kademe Antrenörlük kursu gerçekleştirildi

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu 2. Kademe Temel Antrenörlük Uygulama Eğitimi Kursu'na katılan antrenörleri misafir etti.

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Uygulama sınavları öncesinde satranç ustalarına eğitim faaliyetlerinde kullanabilecekleri satranç setleri armağan edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Ankara, İstanbul, İzmir, Karaman, Samsun, Gaziantep ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı olarakyapılan2. Kademe Temel Antrenörlük Uygulama Eğitimi Kursu sınavı, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen online eğitimlerin ardından zorlu bir sınav maratonuna tabi tutulan satranç antrenörlerine, Şehitkamil Belediyesi tarafından günün anısına özel satranç eğitim setleri armağan edildi.

2021 yılını 'satranç yılı' olarak ilan eden Şehitkamil Belediyesi, Satranç Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiği eğitimlerin yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği'nin faaliyet programında yer alan antrenörlük ve hakemlik kurslarına da büyük destek veriyor.

SATRANÇ AİLEMİZ BÜYÜYOR

Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, 2. Kademe Temel Antrenörlük Uygulama Eğitimi Kursu sonrasında yaptığı değerlendirmede Gaziantep'te satranç ailesinin her geçen gün büyüdüğünü ve bu konuda Şehitkamil Belediyesinin kendilerinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi. İl Temsilcisi Yüksek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle büyük bir bölümünü online olarak icra ettiğimiz 2. Kademe Temel Antrenörlük UygulamaEğitimi Kursu'nun finalini Şehitkamil Belediyemizin ev sahipliğinde yaptık. Antrenörlerimizebu mecrada da destek veren, armağanlarıyla mutlu eden Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve değerli ekip arkadaşlarına camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Projeler, eğitim çalışmaları, antrenörlük ve hakemlik kurslarıyla Gaziantep'te satranç ailemiz her geçen gün büyüyor ve bu konuda en büyük destekçimiz, her zaman olduğu gibi Şehitkamil Belediyesi. Bundan sonraki süreçte branşımızda yeni şampiyonların yetişmesi için kurumlar arası işbirliği ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temel Antrenörlük Uygulama Eğitimi Kursu'na katılan ve başarılı olan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum."

Kaynak: Bültenler

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