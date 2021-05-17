2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığındaki acemi erlere eğitim
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2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığındaki acemi erlere eğitim

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığındaki acemi erlere eğitim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlik görevinin yerine getiren acemi erlere eğitim verildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlik görevinin yerine getiren acemi erlere eğitim verildi.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı yemin töreni sahasında askerlik görevinin yerine getiren acemi erlere, Bilecik AFAD tarafından afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili eğitim verildi. Ham pratik hem de tatbikatlı şekilde verilen eğitimin amacı hareket tarzlarının belirlenerek imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması olduğu belirtildi. - BİLECİK

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığındaki acemi erlere eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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