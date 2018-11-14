2 İsrail Askerinin Öldürüldüğü Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Gazze sınırında bombanın infilak etmesi sonucu 2 İsrail askeri ölmüş, 4 askerde yaralanmıştı. Filistin tarafından düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMIŞTI

17 Şubat günü İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 2 askerin öldüğünü 4 askerin de yaralandığı bildirmişti.

"TEHLİKELİ BİR SALDIRI"

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, yaptığı yazılı açıklamada, bölge istikrarını sarsan "tehlikeli bir saldırı" niteliğindeki olayın sorumlusunun Hamas olduğunu öne sürerek, "Gazze'de yaşananların, yer altı ve yer üstünde olanların tümünden Hamas'ı sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.