2 ismin cezalı olduğu Konyaspor'da, 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor
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2 ismin cezalı olduğu Konyaspor'da, 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Spor
2 ismin cezalı olduğu Konyaspor'da, 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor

Süper Lig'in 32'inci haftası mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor.

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Süper Lig'in 32'inci haftası mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor. Lig'in 31'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor galibiyetinde cezalı duruma düşen Konyasporlu 2 oyuncu, Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca 3 ismin sarı kart sınırında bulunduğu yeşil-beyazlı takımda 4 oyuncunun ise tedavisi sürüyor.  

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla 3 puanı alan Konyaspor, 32'inci haftada 4 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Konyaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

4 OYUNCUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYORKayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan 8 oyuncunun yanı sıra tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ozan Can Oruç, Alper Uludağ, Marin Anicic katılmadı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Barış Yardımcı ise daha sonra takımdan ayrı olarak çalıştı.2 OYUNCU CEZALI, 3 İSİM SARI KART SINIRINDA

Konyaspor'da ligin 31'inci haftasın da Aytemiz Alanyaspor galibiyetinde cezalı duruma düşen Ismael Diomande ile Amar Rahmanovic, Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca sarı kart sınırında bulunan Artem Kravets, Guilherme ve Nejc Skubic Erzurumspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde, 33'üncü haftadaki Ankaragücü mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

2 ismin cezalı olduğu Konyaspor'da, 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor
2 ismin cezalı olduğu Konyaspor'da, 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor
2 ismin cezalı olduğu Konyaspor'da, 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor
2 ismin cezalı olduğu Konyaspor'da, 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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