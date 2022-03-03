2 İŞÇİ SERVİSİ ÇARPIŞTI, 14 YARALI - Haberler

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2 İŞÇİ SERVİSİ ÇARPIŞTI, 14 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki işçi servisinin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki işçi servisinin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Seydişehir- Bozkır kara yolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. İşçi taşıyan İbrahim Döner yönetimindeki 27 AJR 629 plakalı minibüs ile Hikmet Doğanay'ın kullandığı 42 ACT 053 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Doğanay'ın kullandığı minibüs devrildi. Kazada sürücülerden Doğanay ile her iki serviste bulunan işçilerden 13'ü yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

2 İŞÇİ SERVİSİ ÇARPIŞTI, 14 YARALI

2 İŞÇİ SERVİSİ ÇARPIŞTI, 14 YARALI

2 İŞÇİ SERVİSİ ÇARPIŞTI, 14 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Seydişehir, Minibüs, Kaza, işçi, Güncel, Haberler

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