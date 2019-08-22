2 iş yerini kurşunlayan zanlıya adli kontrol

2 iş yerini kurşunlayan zanlıya adli kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 iş yerini kurşunlayan şahsa adlı kontrol verildi.

22.08.2019 13:11
2 iş yerini kurşunlayan zanlıya adli kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 iş yerini kurşunlayan şahsa adlı kontrol verildi.


Samsun'da, 2 gün önce gece saat 23.30 sıralarında iki iş yerini kurşunlayan T.E. isimli zanlı babasıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine teslim olmuştu. Şüpheli şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.