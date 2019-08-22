2 iş yerini kurşunlayan zanlıya adli kontrol
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 iş yerini kurşunlayan şahsa adlı kontrol verildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 iş yerini kurşunlayan şahsa adlı kontrol verildi.
Samsun'da, 2 gün önce gece saat 23.30 sıralarında iki iş yerini kurşunlayan T.E. isimli zanlı babasıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine teslim olmuştu. Şüpheli şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN