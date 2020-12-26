Son dakika haber... Komşu ihbar etti polis 2 hırsızı da yakaladı
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Son dakika haber... Komşu ihbar etti polis 2 hırsızı da yakaladı

26.12.2020 08:06 | Son Güncelleme: 26.12.2020 08:10

Son dakika haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir eve girerek hırsızlık yapmak isteyen 2 şüpheli, bir komşunun ihbarı üzerine adrese gelen polis ekiplerince 2'inci kattan atlayıp kaçmak isterken yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir eve girerek hırsızlık yapmak isteyen 2 şüpheli, bir komşunun ihbarı üzerine adrese gelen polis ekiplerince 2'inci kattan atlayıp kaçmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Esenlik Mahallesi 9120 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, ev sahibi evde yokken 4 katlı binanın 2'inci katına giren M.S. (25) ve A.A. (22), evdeki birçok eşyaları kırıp dağıtırken durumu fark eden bir komşu polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, 2'inci katın balkonundan atlayıp kaçmak isteyen hırsızlar kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler polisler tarafından gözaltına alınırken, ev sahibinin bir üst katında yaşayan anne ve babası ise olan biteni korku dolu gözler ile izledi.

"Biz de mahalleli de korktuk"

Aynı binanın 1'inci katında ev arkadaşları ile birlikte yaşayan ve arkadaşları ile birlikte film izlerken demir parmaklıkların sesini duyduklarını ve üst katımızda bir şeyler olduğunu hissettik diyen Ersun Hasırcı (26), "Kapımızı çalan polis de bizi konu hakkında uyardı. Sağ olsun bir komşumuz polise ihbarda bulunmuş. Şahıslar evimizin arka bahçesine 2'inci kattan atlayarak kaçmak istedi ama polislerimiz tarafından yakalandılar. Böyle bir gece atlattık, biz de mahalleli de korktuk. Polisimize teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri daire içerisinde incelemelerde bulunurken, gözaltına alınan M.S ve A.A., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Her iki şahsın da çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. - İZMİR

Son dakika haber... Komşu ihbar etti polis 2 hırsızı da yakaladı
Son dakika haber... Komşu ihbar etti polis 2 hırsızı da yakaladı
Son dakika haber... Komşu ihbar etti polis 2 hırsızı da yakaladı
Son dakika haber... Komşu ihbar etti polis 2 hırsızı da yakaladı
Son dakika haber... Komşu ihbar etti polis 2 hırsızı da yakaladı
Son dakika haber... Komşu ihbar etti polis 2 hırsızı da yakaladı
Son dakika haber... Komşu ihbar etti polis 2 hırsızı da yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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