2 İLDE PKK/YPG OPERASYONUNDA 5 GÖZALTI - Haberler
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2 İLDE PKK/YPG OPERASYONUNDA 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN ve Gaziantep'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi 5 kişi, gözaltına alındı.

GAZİANTEP (DHA) - MERSİN ve Gaziantep'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/ Ypg üyesi 5 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 5 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

2 İLDE PKK/YPG OPERASYONUNDA 5 GÖZALTI

2 İLDE PKK/YPG OPERASYONUNDA 5 GÖZALTI

2 İLDE PKK/YPG OPERASYONUNDA 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Gaziantep, Mersin, YPG, PKK, Güncel, Haber

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