2 İLDE PKK/YPG OPERASYONUNDA 5 GÖZALTI

GAZİANTEP (DHA) - MERSİN ve Gaziantep'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/ Ypg üyesi 5 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 5 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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