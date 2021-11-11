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2 ilde marketlerden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel
2 ilde marketlerden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

SAKARYA ve Kocaeli'de girdikleri marketlerde hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanırken, mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ (DHA) - SAKARYA ve Kocaeli'de girdikleri marketlerde hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanırken, mahkemece tutuklandı.

Sapanca'nın Şehit Cevdet Koç Caddesi'ndeki marketten hırsızlık yapan 4 kişi, çalışanların fark etmesi üzerine çaldıkları 5 bin lira değerindeki ürün ile araçlarına binip, kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Durdurulan araçtaki B.C. (17), Ş.K. (24), B.M. (24) ve N.K. (27) gözaltına alındı. Araçtaki marketten çalınan ürünlere de el koyuldu. Kocaeli ve Sakarya'daki marketlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


2 ilde marketlerden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

2 ilde marketlerden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri
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