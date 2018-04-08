2 İha Daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Edildi

2 İha Daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Edildi

Uydudan kontrol edilebilme özelliği sayesinde çok uzak mesafelerde görev icra edebilme kabiliyetine sahip 2 adet Anka-S, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

2 İha Daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Edildi

Uydudan kontrol edilebilme özelliği sayesinde çok uzak mesafelerde görev icra edebilme kabiliyetine sahip 2 adet Anka-S, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen 2 İHA ile birlikte güvenlik güçleri envanterinde bulunan İHA sayısı 52'ye ulaştı. - ANKARA

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