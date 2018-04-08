2 İha Daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Edildi
Uydudan kontrol edilebilme özelliği sayesinde çok uzak mesafelerde görev icra edebilme kabiliyetine sahip 2 adet Anka-S, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
Uydudan kontrol edilebilme özelliği sayesinde çok uzak mesafelerde görev icra edebilme kabiliyetine sahip 2 adet Anka-S, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen 2 İHA ile birlikte güvenlik güçleri envanterinde bulunan İHA sayısı 52'ye ulaştı. - ANKARA